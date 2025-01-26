بفضل تحفة فنية من الشوكولاتة... اليابان بطلة العالم في صنع الحلويات (صورة)

فازت اليابان بكأس العالم للحلويات السبت بفضل تحفة فنية من الشوكولاتة، متقدمة على فرنسا وماليزيا، لتحتفظ تاليا بلقبها في نهاية يومين من المنافسة قرب مدينة ليون الفرنسية.

وهذا الفوز هو الرابع لليابان منذ العام 1989، تاريخ إطلاق المسابقة التي تقام تقليديا في إطار المعرض الدولي للمطاعم والضيافة والطعام ("سيرها")، وهو تجمّع سنوي كبير للمهنيين في القطاع.

وقال صانع المعجنات والشوكولاتة الفرنسي الشهير بيار إيرميه الذي يترأس المسابقة أيضا: "ما صنع الفارق حقا هو قطعة الشوكولاتة"، مشيدا بالفريق الذي يتمتع "بالقوة والرغبة الحقيقيتين في الفوز".

وتنافس في هذه المباراة النهائية 18 فريقا من كل أنحاء العالم، من الأرجنتين إلى كوريا الجنوبية مرورا بجزر موريشيوس.

وضمّ كلّ فريق صانع شوكولاتة وخبير سكريات وصانع مثلجات مخضرما، وكان لديه تسع ساعات لإكمال ثلاثة تحديات بناءً على موضوع مشترك: وضع بلدهم في دائرة الضوء.

كان عليهم إعداد ثلاث حلويات مجمدة تعتمد على هريس الفاكهة، وحلوى مطعم يتم إعدادها في أطباق ضمن وقت قصير، وأخيرا، مجموعة من الإبداعات الصغيرة القائمة على الشوكولاتة، يمكن تناولها على طريقة الأطعمة المباعة في الشوارع.

وصنع كل فريق أيضا ثلاث قطع فنية، أشبه بتحف حقيقية تم تجميعها بالتوازي (واحدة من السكر، وواحدة من الشوكولاتة وواحدة من الجليد المنحوت). وقدّم الفريق الياباني شخصية مسرحية يابانية مهيبة، تتكون تقليديا من اللونين الأحمر والأبيض، وفانوسا يابانيا، فضلا عن قطع من سكر الشعير، أيضا بألوان اليابان.

وكالة فرانس برس