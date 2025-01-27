ريزوتو مع بوريه الطماطم والدجاج: إليكم خطوات التحضير (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة الريزوتو مع بوريه الطماطم والدجاج.

كما زيّن الشيف مائدة الغذاء بسلطة مميزة صحية تحتوي على الألياف والبروتينات.