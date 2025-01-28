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رغيف اللحم والكريب بيردو... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-01-28 | 08:19
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رغيف اللحم والكريب بيردو... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي طبقي رغيف اللحم أو Meatloaf والكريب بيردو أو Crepe Perdue.
وخلال عملية التحضير، أراد الشيف أن يستفيد من المكونات لصنع أطباق أخرى مستخدماً الكريب بطرق أخرى.
لتحضير الأطباق على طريقة الشيف فادي زغيب اضغطوا
هنا
.
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عالم الطبخ
رغيف اللحم
Meatloaf
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طبق
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الشيف فادي زغيب
Morning Talk.
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