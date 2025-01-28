رغيف اللحم والكريب بيردو... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي طبقي رغيف اللحم أو Meatloaf والكريب بيردو أو Crepe Perdue.

وخلال عملية التحضير، أراد الشيف أن يستفيد من المكونات لصنع أطباق أخرى مستخدماً الكريب بطرق أخرى.