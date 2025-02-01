هل جربتم السباغيتي ألفريدو المقلية؟... اليكم كيفية تحضيرها على طريقة الشيف حنا طويل

هل جربتم السباغيتي ألفريدو المقلية؟... اليكم كيفية تحضيرها على طريقة الشيف حنا طويل

أعد الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Morning Talk حساء القرنبيط وسباغيتي ألفريدو عادية ومقلية وسباغيتي بصلصة حمراء.