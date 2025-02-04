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غراتان دوفينوا بالدجاج والكيك مع الكاسترد... إليكم تفاصيل إعداد الوصفتين مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk وصفتي غراتان دوفينوا بالدجاج وكيك الشوكولاتة مع الكاسترد. لتحضير الطبقين على طريقة الشيف اضغطوا هنا