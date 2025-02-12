دفء الشتاء في طبق... يخنة القلقاس على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي يخنتين بمكون أساسي: القلقاس.