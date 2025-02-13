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"باستا لينغويني" مع الشمندر بصلصة مميزة... إليكم هذه الوصفة الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق "باستا لينغويني" مع الشمندر بصلصة مميزة وسلطة الكراب مع الجبنة والعنب. للاطلاع على الوصفتين، اضغطوا هنا