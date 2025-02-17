استمتعوا بطبق شهي وتحلية لذيذة: سمك بصلصة الشامبانيا والزبدة مع قالب حلوى "ريد فيلفيت" (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة وصفتي السمك بصلصة الشامبانيا والزبدة، وقالب حلوى من نوع "ريد فيلفيت".