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دجاج شاسور وحساء البصل... مائدة غنية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2025-02-24 | 09:45
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دجاج شاسور وحساء البصل... مائدة غنية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
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دجاج شاسور وحساء البصل... مائدة غنية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk عبر شاشة الـLBCI، طبق دجاج شاسور أو “Poulet Chasseur” وحساء البصل.

للاطلاع على طريقة تحضير هذه المائدة الشهية، اضغطوا هنا.

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