في خميس السكارى... مائدة كاملة من إعداد الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من برنامج Morning Talk الصباحي مائدة كاملة بمناسبة خميس السكارى، الّذي يحتفل به المسيحيون قبل أيام قليلة من زمن الصوم.

وضمن فقرة "مطبخ" اليومية، حضّر الشيف سلطة بالإضافة إلى أطباق من خبز "البيغل" الأجنبي مع اللحم وغيرها من المكونات. كما أعدّ حلوى "السابليه" من فاكهة الفراولة.