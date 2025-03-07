فيليه السمك مع الخضار وشوربة القريدس... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Ramadan Talk فيليه السمك بصلصة شهية مع الخضار بالإضافة إلى شوربة القريدس وسلطة الباذنجان والزعتر .