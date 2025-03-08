فاهيتا بالقريدس... وصفة شهية تليق بمائدتي الإفطار وزمن الصوم (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Ramadan Talk طبق الفاهيتا بالقريدس مع التاكو ورقائق التورتيلا.

وهذه الاطباق تليق بكلّ من مائدتي الإفطار والصوم الكبير لدى المسيحيين.