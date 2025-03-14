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طاولة من المأكولات البحرية على أنواعها... إليكم كيفية تحضيرها مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Ramadan Talk مائدة من المأكولات البحرية على أنواعها. لتحضير الأطباق على طريقة الشيف، اضغطوا هنا