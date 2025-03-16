السلمون بعجينة الـ"ميل فوي" وشوربة البروكولي... وصفتان مميزتان على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Ramadan Talk طبق السلمون بعجينة الـ"ميل فوي" وشوربة البروكولي.