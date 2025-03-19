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الريزوتو مع القريدس وسلطة اللوز الأخضر وسندويشات السلمون... مائدة شهية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-03-19 | 14:00
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الريزوتو مع القريدس وسلطة اللوز الأخضر وسندويشات السلمون... مائدة شهية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI، طبق الريزوتو مع القريدس وسلطة اللوز الأخضر وسندويشات السلمون.
للاطلاع على طريقة تحضير هذه الأطباق المميزة،
اضغطوا هنا
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