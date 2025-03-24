الباستا مع لحم البقر وكرات البطاطا بالخضار... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Ramadan Talk طبق الباستا مع لحم البقر على الطريقة الأميركية بالإضافة إلى كرات البطاطا بالصلصة والخضار.