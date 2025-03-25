الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
12
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
12
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الدجاج مع البروكولي والأرز وسلطة الدجاج وحلوى الـ"بان بيردو"... أطباق مميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-03-25 | 14:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الدجاج مع البروكولي والأرز وسلطة الدجاج وحلوى الـ"بان بيردو"... أطباق مميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI، طبق الدجاج مع البروكولي والأرز وسلطة الدجاج مع الخضار وحلوى الـ"بان بيردو".
للاطلاع على طريقة تحضير هذه الأطباق،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
البروكولي
والأرز
وسلطة
الدجاج
وحلوى
الـ"بان
بيردو"...
أطباق
مميزة
الشيف
(فيديو)
الباستا مع لحم البقر وكرات البطاطا بالخضار... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:50
مقتل العشرات في ضربة جوية للجيش السوداني في دارفور
أخبار دولية
17:50
مقتل العشرات في ضربة جوية للجيش السوداني في دارفور
0
أخبار دولية
17:41
موسكو: محطة زابوريجيا النووية ستبقى تحت السيطرة الروسية
أخبار دولية
17:41
موسكو: محطة زابوريجيا النووية ستبقى تحت السيطرة الروسية
0
أخبار دولية
17:35
رئيس الإمارات وترامب يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
17:35
رئيس الإمارات وترامب يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
17:34
أميركا تضيف 70 كيانًا لقائمة القيود على الصادرات
أخبار دولية
17:34
أميركا تضيف 70 كيانًا لقائمة القيود على الصادرات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2025-03-24
الباستا مع لحم البقر وكرات البطاطا بالخضار... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-03-24
الباستا مع لحم البقر وكرات البطاطا بالخضار... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2025-03-21
إلى محبّي الدجاج... تعلموا طريقة تحضير هذه الأطباق المميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-03-21
إلى محبّي الدجاج... تعلموا طريقة تحضير هذه الأطباق المميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2025-03-20
شوربة البروكولي والبامية مع الأرز وسلطة الباستا... أطباق مختلفة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-03-20
شوربة البروكولي والبامية مع الأرز وسلطة الباستا... أطباق مختلفة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2025-03-19
الريزوتو مع القريدس وسلطة اللوز الأخضر وسندويشات السلمون... مائدة شهية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-03-19
الريزوتو مع القريدس وسلطة اللوز الأخضر وسندويشات السلمون... مائدة شهية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:44
موسكو تحض واشنطن على إصدار "أمر" لكييف بإحياء اتفاق البحر الأسود
أخبار دولية
08:44
موسكو تحض واشنطن على إصدار "أمر" لكييف بإحياء اتفاق البحر الأسود
0
صحة وتغذية
11:16
منها الإمساك... أعراض شائعة تنذر بوجود أحد أخطر أنواع السرطان
صحة وتغذية
11:16
منها الإمساك... أعراض شائعة تنذر بوجود أحد أخطر أنواع السرطان
0
آخر الأخبار
2025-03-10
الشرع يرفض ادعاءات إسرائيل بأن سلطته تشكل تهديدا ويصف ما تقوله بأنه "كلام فارغ" ويرفض الإفصاح عما إذا كان طلب من موسكو تسليم الأسد
آخر الأخبار
2025-03-10
الشرع يرفض ادعاءات إسرائيل بأن سلطته تشكل تهديدا ويصف ما تقوله بأنه "كلام فارغ" ويرفض الإفصاح عما إذا كان طلب من موسكو تسليم الأسد
0
آخر الأخبار
2025-03-06
لافروف: تصريحات ماكرون بمواجهة موسكو واستخدام الأسلحة النووية تشكل تهديدًا لروسيا
آخر الأخبار
2025-03-06
لافروف: تصريحات ماكرون بمواجهة موسكو واستخدام الأسلحة النووية تشكل تهديدًا لروسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
فعاليات ليالي زمان في الفوروم دو بيروت مستمرة... وهذه أجواء الليلة
تقارير نشرة الاخبار
14:48
فعاليات ليالي زمان في الفوروم دو بيروت مستمرة... وهذه أجواء الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
رفعت طربيه يعيد الحياة إلى مسرحية الأمير المجنون
تقارير نشرة الاخبار
14:45
رفعت طربيه يعيد الحياة إلى مسرحية الأمير المجنون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
ممرضو الذكاء الإصطناعي يثيرون الجدل
تقارير نشرة الاخبار
14:43
ممرضو الذكاء الإصطناعي يثيرون الجدل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
إستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة: الذكاء الإصطناعي في الصدارة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
إستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة: الذكاء الإصطناعي في الصدارة
0
أخبار لبنان
14:34
افرام: المجتمع السيد هو الذي يتخذ قراره انطلاقا من مصلحته
أخبار لبنان
14:34
افرام: المجتمع السيد هو الذي يتخذ قراره انطلاقا من مصلحته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
بعد ضربه واعتقاله.. إسرائيل تُفرج عن المخرج الفلسطيني حمدان بلال
تقارير نشرة الاخبار
14:32
بعد ضربه واعتقاله.. إسرائيل تُفرج عن المخرج الفلسطيني حمدان بلال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
في سوريا ولبنان... خطة اسرائيلية لمواجهة "أسلحة إستراتيجية"
تقارير نشرة الاخبار
14:29
في سوريا ولبنان... خطة اسرائيلية لمواجهة "أسلحة إستراتيجية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
حين دخل صحافي بالخطأ إلى غرفة الحرب... تسريب Signal يحرج واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
14:28
حين دخل صحافي بالخطأ إلى غرفة الحرب... تسريب Signal يحرج واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
إقلاع مطار رينيه معوض مدنيا خلال سنة
تقارير نشرة الاخبار
14:19
إقلاع مطار رينيه معوض مدنيا خلال سنة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:13
معلومات للـLBCI: الأسماء التي رفعها وزير المال لمرشحي حاكمية مصرف لبنان هي كريم سعيد وجميل باز وإدي الجميل
خبر عاجل
08:13
معلومات للـLBCI: الأسماء التي رفعها وزير المال لمرشحي حاكمية مصرف لبنان هي كريم سعيد وجميل باز وإدي الجميل
2
صحف اليوم
01:31
لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)
صحف اليوم
01:31
لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)
3
حال الطقس
02:58
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:58
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
4
علوم وتكنولوجيا
10:10
حجمه يكفي لمحو مدينة بأكملها... كويكب ضخم يقترب من الأرض الأربعاء وهذا ما أكدته "ناسا"!
علوم وتكنولوجيا
10:10
حجمه يكفي لمحو مدينة بأكملها... كويكب ضخم يقترب من الأرض الأربعاء وهذا ما أكدته "ناسا"!
5
أخبار لبنان
09:56
حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات بالهرمل... والدفاع المدني يعلن سقوط 3 ضحايا
أخبار لبنان
09:56
حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات بالهرمل... والدفاع المدني يعلن سقوط 3 ضحايا
6
أخبار لبنان
10:11
افرام من معراب: سنخوض الانتخابات البلدية بالتحالف مع القوات والكتائب ومنصور البون
أخبار لبنان
10:11
افرام من معراب: سنخوض الانتخابات البلدية بالتحالف مع القوات والكتائب ومنصور البون
7
أمن وقضاء
07:32
توقيف 31 مشتبها بهم بجرائم مختلفة في مناطق شمالية عدة
أمن وقضاء
07:32
توقيف 31 مشتبها بهم بجرائم مختلفة في مناطق شمالية عدة
8
أخبار دولية
03:26
كوريا الجنوبية تواجه صعوبة في احتواء حرائق غابات (صور)
أخبار دولية
03:26
كوريا الجنوبية تواجه صعوبة في احتواء حرائق غابات (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More