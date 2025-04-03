الحمص مع الأرز وجوز الهند والنمورة... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" الحمص مع الأرز وجوز الهند وحلوى النمورة.