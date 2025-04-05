استقبلوا العيد بنكهات البيت... إليكم وصفة "المعمول" مع الشيف حنا طويل (فيديو)

بدأ الشيف حنا طويل بتحضيرات عيد الفصح من خلال إعداد معمول العيد ضمن فقرة "مطبخ" من حلقة Morning Talk.

واعتمد الشيف الطريقة التقليدية في تحضير معمول الجوز والفستق والتمر، إنما أضفى عليها بصمته الخاصة كعادته.

لإعداد الوصفة على طريقة الشيف حنا طويل اضغطوا هنا.