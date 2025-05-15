تعلموا طريقة تحضير الدجاج المدخن مع الخضار والأرز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk عبر شاشة الـLBCI، الدجاج المدخن مع الخضار والأرز وسلطة التفاح والرمان.