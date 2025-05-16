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مجدرة حمراء جنوبية وكيك الموز... طبقان لذيذان على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2025-05-16 | 10:50
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مجدرة حمراء جنوبية وكيك الموز... طبقان لذيذان على طريقة الشيف فادي زغيب
أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk مجدرة حمراء جنوبية مع سلطة مميزة وكيك الموز.
للاطلاع على كيفية تحضير هذه الأطباق
اضغط هنا
.
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تعلموا طريقة تحضير الدجاج المدخن مع الخضار والأرز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
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