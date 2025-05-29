دجاج اسكابيش وسلطة الباستا... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk عبر شاشة الـLBCI، دجاج اسكابيش وسلطة الباستا.