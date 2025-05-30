القريدس بالنبيذ الأزرق وسلطة الكينوا مع الفاكهة الاستوائية: إليكم طريقة التحضير (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفتي القريدس المشوي المنقوع بالنبيذ الأزرق، وسلطة الكينوا مع الفاكهة الاستوائية.