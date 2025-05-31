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إلى محبي السلطة... إليكم هذه التشكيلة المتنوعة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2025-05-31 | 08:41
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إلى محبي السلطة... إليكم هذه التشكيلة المتنوعة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي مجموعة من السلطات الشهية منها السلطة مع الدجاج، أو القريدس أو جبنة الحلّوم.
لتحضير السلطات على طريقة الشيف اضغطوا
هنا
.
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