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"أرز بدفين"... طبق لذيذ ومميّز على طريقة الشيف حنا طويل

عالم الطبخ
2025-06-07 | 12:15
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&quot;أرز بدفين&quot;... طبق لذيذ ومميّز على طريقة الشيف حنا طويل
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"أرز بدفين"... طبق لذيذ ومميّز على طريقة الشيف حنا طويل

أعد الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من  Morning Talk طبق "أرز بدفين".

للاطلاع على كيفية تحضير هذا الطبق اللذيذ اضغط هنا

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