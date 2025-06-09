وصفتان مميزتان... اللحم المشوي مع الجبنة والشمندر وحلوى الدراق على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق اللحم المشوي مع الجبنة والشمندر بالإضافة إلى حلوى الدراق مع الكريمة والفاكهة.