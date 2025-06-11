وصفة شهية ومميزة... الكانيلوني والريكوتا بالسلمون والسبانخ على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" الكانيلوني والريكوتا بالسلمون والسبانخ.