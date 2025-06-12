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دجاج شاسور... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2025-06-12 | 08:00
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دجاج شاسور... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
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دجاج شاسور... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk عبر شاشة الـLBCI، دجاج شاسور (Poulet Chasseur).

للاطلاع على طريقة تحضير هذا الطبق، اضغطوا هنا.

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