وصفتان مميزتان... "الياكيتوري" و"كعكة السوشي" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" وصفة "الياكيتوري" اليابانية و"كعكة السوشي".