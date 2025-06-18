الفريكة مع القريدس... إليكم الوصفة الشهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق الفريكة مع القريدس .