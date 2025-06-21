الدجاج مع النودلز بصلصة مميزة... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل والشيف تشيري (فيديو)

أعدّ كل من الشيف حنا طويل والشيف الفيليبينية تشيري طبق الدجاج مع النودلز بصلصة مميزة.