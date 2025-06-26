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الدجاج والأرز مع الخضار بصلصة شهية... إليكم هذه الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" الدجاج والأرز مع الخضار بصلصة شهية. للاطلاع على طريقة تحضير الوصفة، اضغطوا هنا