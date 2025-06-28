يخنة لوبية مع موزات والأرز بالشعيرية... إليكم وصفة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي يخنة اللوبية مع الموزات والأرز بالشعيرية.