فيليه اللحمة مع الفطر والخضار... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" فيليه اللحمة مع الفطر والخضار.