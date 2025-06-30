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فيليه اللحمة مع الفطر والخضار... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2025-06-30 | 08:13
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فيليه اللحمة مع الفطر والخضار... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
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فيليه اللحمة مع الفطر والخضار... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" فيليه اللحمة مع الفطر والخضار.
 
للاطلاع على تحضير الوصفة، اضغطوا هنا.

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