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اللحمة بالويسكي مع الفطر والبطاطا... إليكم هذه الوصفة الشهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" اللحمة بالويسكي مع الفطر والبطاطا. للاطلاع على طريقة تحضير الوصفة، اضغطوا هنا