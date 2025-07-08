الكروكيت باللحمة وسلطة الكراب... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" الكروكيت باللحمة وسلطة الكراب.