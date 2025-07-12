الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سمك الأجاج مع الليمون والشمر... إليكم طريقة التحضير مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2025-07-12 | 11:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سمك الأجاج مع الليمون والشمر... إليكم طريقة التحضير مع الشيف حنا طويل (فيديو)
أعد الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk عبر شاشة الـLBCI، سمك الأجاج مع الليمون والشمر.
للاطلاع على طريقة التحضير،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
الأجاج
الليمون
والشمر...
إليكم
طريقة
التحضير
الشيف
(فيديو)
راتاتوي بلح البحر والبطاطا المقلية... إليكم الوصفة الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2025-07-11
راتاتوي بلح البحر والبطاطا المقلية... إليكم الوصفة الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-07-11
راتاتوي بلح البحر والبطاطا المقلية... إليكم الوصفة الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
منوعات
2025-07-11
في يومها العالمي... تعرفوا على قصة وأصول البطاطا المقلية
منوعات
2025-07-11
في يومها العالمي... تعرفوا على قصة وأصول البطاطا المقلية
0
عالم الطبخ
2025-07-10
دجاج كابريزي... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2025-07-10
دجاج كابريزي... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2025-07-09
طبقان مميزان إلى محبّي السمك... إليكم طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-07-09
طبقان مميزان إلى محبّي السمك... إليكم طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:47
توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط الأذربيجانية «سوكار» ووزارة الطاقة السورية على هامش زيارة الشرع اذربيجان
آخر الأخبار
06:47
توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط الأذربيجانية «سوكار» ووزارة الطاقة السورية على هامش زيارة الشرع اذربيجان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…
0
أخبار دولية
09:08
موسكو: الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن المواد الغذائية والأسمدة فشل بسبب العقوبات الغربية
أخبار دولية
09:08
موسكو: الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن المواد الغذائية والأسمدة فشل بسبب العقوبات الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بريطانيا تقترح أبراج مراقبة للبنان... هذه المرة على الحدود مع إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بريطانيا تقترح أبراج مراقبة للبنان... هذه المرة على الحدود مع إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان بين وفرة المياه وسوء إدارتها
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان بين وفرة المياه وسوء إدارتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقاسم السلطة: مسلسل مكسيكي طويل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقاسم السلطة: مسلسل مكسيكي طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
من السجون إلى الحدود... ملف الموقوفين السوريين يفتح باب التصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:20
من السجون إلى الحدود... ملف الموقوفين السوريين يفتح باب التصعيد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:12
احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
12:12
احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل
2
خبر عاجل
15:28
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقرر الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار
خبر عاجل
15:28
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقرر الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار
3
حال الطقس
04:22
طقس صيفي حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة
حال الطقس
04:22
طقس صيفي حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة
4
أمن وقضاء
10:21
أدرعي: إستهدفنا عنصرا في حزب الله في منطقة الخيام
أمن وقضاء
10:21
أدرعي: إستهدفنا عنصرا في حزب الله في منطقة الخيام
5
فنّ
05:18
وائل كفوري يشوّق الجمهور لأغنية "بعتذر منك"... هذا ما نشره (فيديو)
فنّ
05:18
وائل كفوري يشوّق الجمهور لأغنية "بعتذر منك"... هذا ما نشره (فيديو)
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-07-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-07-2025
7
أخبار لبنان
16:20
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان
أخبار لبنان
16:20
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان
8
فنّ
11:25
نجوى كرم تسحر الجمهور بإطلالة فريدة ومميزة... شاهدوا كيف بدت (صور)
فنّ
11:25
نجوى كرم تسحر الجمهور بإطلالة فريدة ومميزة... شاهدوا كيف بدت (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More