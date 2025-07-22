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الدجاج مع الباستا والحبش... إليكم الوصفة اللذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-07-22 | 07:58
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الدجاج مع الباستا والحبش... إليكم الوصفة اللذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" الدجاج مع الباستا والحبش.
للاطلاع على طريقة تحضير الوصفة،
اضغطوا هنا
.
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