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بصلصة شهية ومميزة... إليكم طريقة تحضير القريدس والأرز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-07-25 | 08:16
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بصلصة شهية ومميزة... إليكم طريقة تحضير القريدس والأرز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق القريدس مع الأرز بصلصة مميزة وسلطة شهية.
للاطلاع على طريقة تحضير الوصفتين،
اضغطوا هنا
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