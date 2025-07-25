بصلصة شهية ومميزة... إليكم طريقة تحضير القريدس والأرز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق القريدس مع الأرز بصلصة مميزة وسلطة شهية.