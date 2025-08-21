0min

إليكم طريقة تحضير الدجاج مع الأرز وسلطة الباستا وغيرها من الأطباق مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق الدجاج مع الأرز والخضار وسلطة الباستا وغيرها من الأطباق الشهية. للاطلاع على طريقة تحضير الأطباق، اضغطوا هنا