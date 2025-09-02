الريزوتو مع الحلوم وسلطة الباستا... مائدة غنية بأطباق عدة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk" الريزوتو مع جبنة الحلوم، سلطة الباذنجان مع الباستا وحلوى الـ"بان بيردو".