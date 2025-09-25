الأرضي شوكي مع القريدس... وصفة مميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk عبر شاشة الـLBCI، الأرضي شوكي مع القريدس والسلطة الموسمية مع الفواكه.