القريدس مع صلصة الترياكي وكعكة الخوخ... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2025-10-14 | 10:30
القريدس مع صلصة الترياكي وكعكة الخوخ... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
القريدس مع صلصة الترياكي وكعكة الخوخ... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk عبر شاشة الـLBCI، القريدس مع صلصة الترياكي وكعكة الخوخ.

للاطلاع على طريقة التحضير، اضغطوا هنا.
 

LBCI
آخر الأخبار
12:32

المنظمة العالمية لصحة الحيوان: العراق تعلن تفشي سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور في دواجن بشمال البلاد

LBCI
آخر الأخبار
12:30

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بأنه لن يسمح بدخول الوقود والغاز إلى غزة إلا لتلبية احتياجات محددة تتعلق بالبنية التحتية الإنسانية

LBCI
آخر الأخبار
12:28

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بأنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة الأربعاء وهو نصف العدد المتفق عليه

LBCI
أخبار دولية
12:14

تلفزيون سوريا: الشرع يزور موسكو الأربعاء

