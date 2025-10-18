الأخبار
السمك مع البطاطا... إليكم هذه الأطباق بطريقة مبتكرة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

2025-10-18 | 12:00
السمك مع البطاطا... إليكم هذه الأطباق بطريقة مبتكرة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي السمك مع البطاطا بطريقة مبتكرة وجديدة.
 
لتحضير الأطباق على طريقته اضغطوا هنا.

