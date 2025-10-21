الـ"Beef Piccata" والراتاتوي وغيرها من الأطباق... مائدة مميزة وشهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من "Catchy Talk" الـ"Beef Piccata" والراتاتوي وغيرها من الأطباق.