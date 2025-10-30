إليكم طريقة تحضير الـ"Chicken Forestière" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk" وصفة الـ"Chicken Forestière" على الطريقة الفرنسية.