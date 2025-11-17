الأخبار
إليكم وصفة الـ"Coq Au Vin" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2025-11-17 | 10:01
0min
إليكم وصفة الـ"Coq Au Vin" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk" طبق الـ"Coq Au Vin".

للاطلاع على طريقة تحضير الوصفة، اضغطوا هنا.

