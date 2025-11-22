الأخبار
الـ"Vol au Vent"... طبق مميز على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2025-11-22 | 11:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الـ"Vol au Vent"... طبق مميز على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
أعد الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" عبر شاشة الـLBCI، طبق الـ"Vol au Vent".
للاطلاع على طريقة التحضير،
اضغطوا هنا
.
عالم الطبخ
Vent"...
طريقة
الشيف
(فيديو)
السلمون بالكاري وسلطة الكينوا... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
