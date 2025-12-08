0min

اللحمة مع الأرز والخضار والكستناء... إليكم هذه الوصفة الشهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk" اللحمة مع الأرز والخضار والكستناء. للاطلاع على طريقة التحضير، اضغطوا هنا