طبق الباييلا وكيك الأناناس: إليكم طريقة التحضير السهلة والسريعة (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" ضمن فقرة "مطبخ" طبقين سهلي التحضير.

وحضّر طبق الباييلا المؤلف من ثمار البحر والأرز، وكيك الأناناس.

شاهدوا الفيديو أدناه لتطبيق الوصفتين على طريقة الشيف فادي زغيب.